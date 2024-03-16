Розвідка Британії: у РФ рекордне зростання кількості чоловіків з інвалідністю

В Росії з 2022 по 2023 зафіксоване рекордне зростання кількості російських чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

Як пише розвідка, згідно з аналізом даних Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування Росії, на території країни-терориста у 2022 році налічувалось 1,67 млн чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років.

У 2023 році вищезгадана цифра збільшилась на 507 тисяч або на 30%. За словами російських демографів, збільшення кількості чоловіків з інвалідністю, ймовірно, пов'язане з війною в Україні.

"Це майже напевно так і є. Значна більшість з понад 355 000 жертв, яких зазнали російські збройні сили в результаті конфлікту в Україні, - це поранені військовослужбовці", - додає розвідка.

Також розвідка Британії нагадує й про те, що середньоденна кількість російських втрат зросла від початку російського наступу восени 2023 року.

"Рекордне зростання кількості чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років та поранених матиме значний вплив на медичні та соціальні служби України", - відзначає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 15 березня, українські воїни ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 429 580 військових.

Також, як розповідала раніше розвідка Британії, війна Росії проти України, ймовірно, призвела до дефіциту медичних працівників по всій території країни-агресора.