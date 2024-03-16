Голова МЗС Італії прокоментував ідею Макрона про введення військ в Україну

Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні різко відкинув порушену президентом Франції Емманюелем Макроном ідею про можливість введення західних військ в Україну, повідомляє Європейська правда.

Його слова цитує портал AGI.

На думку Таяні, для НАТО "було б помилкою" вводити війська в Україну", яку "ми повинні допомогти захистити".

"Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової війни", – додав він.

"Наші військові добре роблять те, що вони роблять в Червоному морі для захисту наших кораблів, вони добре роблять те, що вони роблять в Лівані, в Африці, в Іраку. Наші військові є носіями миру, гарантій і свободи. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – наголосив голова італійського МЗС.

Напередодні французький президент Емманюель Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

Французькі політики накинулися на Макрона після його свіжого інтерв’ю щодо підтримки України.

Водночас, приміром, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що західні країни, зокрема й США, не повинні бути повністю проти ідеї введення військ в Україну, якщо ситуація там погіршиться.