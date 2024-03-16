Cім’я загиблої української журналістки Кувшинової подала позов проти Fox News

Сім’я 24-річної фіксерки та журналістки з України Олександри Кувшинової, яка загинула у березні 2022 року, подала позов проти американської телекомпанії Fox News, повідомляє Українська правда.

Про це пише Business insider.

Позов до Верховного суду штату Нью-Йорк подали батьки Кувшинової та Шейн Томсон, радник з питань безпеки SEPAR, британської охоронної агенції, яка на той час працювала за контрактом з Fox News.

У позові телекомпанія звинувачується в недбалості, оскільки вона відправила команду журналістів, які працювали за контрактом з Fox News, в зону активних бойових дій, попри численні попередження місцевих чиновників і консультанта з питань безпеки, який рекомендував їм не робити цього.

Батько Олександр вважає, що його дочка була безпідставно піддана небезпеці.

Fox News опублікували заяву, в якій заявили, що продовжують оплакувати загибель Кувшинової та П'єра Закжевського, але будуть "з повагою захищатися від недостовірних тверджень в рамках цього позову".