Депутат із Чорногорії вирушив до Росії "спостерігачем" за виборами Путіна

Генеральний секретар партії "Вільна Чорногорія" і депутат міської ради Подгориці Бобан Радович вирушив до Росії як "міжнародний спостерігач" на так званих виборах президента, повідомляє Європейська правда.

Цю інформацію порталу Pobjeda підтвердив лідер "Вільної Чорногорії" Владислав Дайкович.

За словами Дайковича, "спостерігач" на російських "виборах" Радович – це "молода людина, яка має власне ставлення та переконання", "дотримується справжньої чорногорської традиції" та, "звичайно, він абсолютно може бути спостерігачем на виборах у Росії".

Лідер "Вільної Чорногорії" також зауважив, що інші представники партії брали участь у молодіжному саміті в Сочі, й він "пишається" цим.

"Хай живе Росія, хай живе вільна Чорногорія", – підсумував Дайкович.

Представники партії "Вільна Чорногорія" входили до списку "Руху "Європа зараз" на останніх місцевих виборах в Чорногорії в жовтні 2022 року.

Сам Дайкович у соцмережах виступає проти членства Чорногорії в НАТО й викладає фото своїх поїздок у Росію.

Нагадаємо, троє депутатів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" із земельного парламенту Баварії також вирушили до Росії спостерігати за "виборами" президента 17 березня на запрошення з РФ.