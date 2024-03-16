За нічною атакою на НПЗ у Самарській області стоїть СБУ – джерело

В ніч на 16 березня по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" в Самарській області РФ відпрацювали ударні дрони Служби безпеки України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в СБУ.

Зазначається, що нічна атака на російські НПЗ була результативною. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні підприємства.

За словами джерела УП, сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

"Сезон "бавовни" на російських НПЗ – в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку РФ".

Що передувало:

Влада Самарської області РФ повідомила про пожежі на нафтопереробних заводах після ударів безпілотників.