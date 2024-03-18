Путін очікувано "перемагає" на виборах: підрахували 80% голосів

Російському диктатору Володимиру Путіну ЦВК РФ "малює" рекордну перемогу на президентських "виборах", повідомляє Українська правда.

За результатами опрацювання 34,26% протоколів російський Центрвиборчком оголосив, що Путін набирає 87,5% голосів. Явка нібито склала 73,33%.

Водночас за даними двох екзит-полів – ВЦВГД і ФОМ, Путін набирає понад 87% голосів, що є рекордним показником. Попередній рекорд був у нього у 2018 році – 76,69%.

Як повідомляють російські пропагандисти, на окупованих територіях України Путін нібито набирає до 95% голосів.

Так, в окупованій частині Донецької області за нього нібито проголосувало 95,23%, Луганській – 94,12%, Запорізькій – 92,95%, Херсонській – 88,12%.

Також рекордний результат "намалювали" Путіну в Чечні – 99,28%.

Пізніше за результатами опрацювання понад 50% протоколів російська ЦВК заявила, що у Путіна 87,34% голосів.

За результатами опрацювання 80% протоколів Путін нібито набирає 87,15% голосів.