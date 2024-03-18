Польські протестувальники перекрили автомагістраль біля кордону з Німеччиною

Польські фермери перекрили рух на автомагістралі А2, поблизу Слубіце, яка з'єднує Варшаву і Берлін. Організатори заявляють, що акція триватиме до середи, 20 березня, пише Ксенія Вертебна, РБК-Україна.

В неділю, 17 березня, о 13:00 розпочалася сільськогосподарська блокада на польсько-німецькому кордоні. Речник польської поліції, заступник інспектора Марчін Малуди, повідомив, що "рух автострадою А2 поблизу Слубіце буде перекрито з обох боків". Під час акції на розв'язках А2 цілодобово працюватимуть поліцейські патрулі.

"Західний кордон залишатиметься закритим до тих пір, поки не закриють фактично східний кордон" , - кажуть протестуючі фермери.

Поліція звертається до водіїв з проханням бути обережними.

Фермери протягом місяців періодично проводили протести проти політики ЄС та національного уряду. Міністри з ЄС закликали блок прискорити перегляд своєї політики, щоб зменшити подібні заворушення.

Нагадаємо, польські фермери заблокували один з пунктів пропуску із Словаччиною. Фермери стверджують, що протест розпочався через те, що саме цими дорогами в Польщі заїжджає агропродукція з України та Росії.

За попередніми даними, блокада триватиме до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" для легкового транспорту та автобусів не буде введено.