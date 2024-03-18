ISW: Шойгу хоче захистити Чорноморський флот РФ від ударів України
Міністерство оборони Росії дало зрозуміти, що має намір захистити російський Чорноморський флот від українських ударів, і, можливо, замінило командувача ЧФ в рамках цих зусиль. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Військові аналітики вважають, що позиція міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо "захисту" Чорноморського флоту створює умови, щоб Шойгу міг або приписати собі заслуги, якщо ЧФ ефективніше захищатиметься від українських ударів, або звинуватити інших командирів, якщо ЧФ зазнає невдачі в цих зусиллях.
Українські удари в Чорному морі змусили ЧФ передислокувати більшість своїх військово-морських засобів з головної бази в Севастополі на бази менші і з меншими спроможностями в Новоросійську та інших місцях.
Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України (StratCom) повідомив, що українські удари вивели з ладу приблизно 33 відсотки бойових кораблів ЧФ станом на початок лютого 2024 року, в тому числі 24 кораблі і один підводний човен.
Шойгу відвідав командний пункт ЧФ в окупованому Севастополі у Криму, де він отримав доповіді про українські операції та ефективність ЧФ.
Він підкреслив, що ЧФ повинен проводити щоденні навчання з відбиття ударів та наказав ЧФ встановити додаткове озброєння, в тому числі великокаліберні системи і кулемети для посилення російської оборони.
Шойгу також заслухав доповідь від російського віцеадмірала Сергія Пінчука, який, за повідомленнями деяких російських джерел, нещодавно замінив адмірала Віктора Соколова на посаді командувача ЧФ. Проте, ISW не може підтвердити цю заяву.
Основні висновки ISW за 17 березня
- Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності того, щоб європейські країни продовжували допомагати до перемоги України над Росією задля забезпечення української та європейської безпеки.
- В ніч з 16 на 17 березня Служба безпеки України (СБУ), Сили спеціальних операцій (ССО) та Сили безпілотних літальних апаратів здійснили успішний удар з використанням безпілотника по російському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї.
- Невідомі запустили безпілотник на військовій базі в Придністров'ї, проросійській самопроголошеній республіці в Молдові, 17 березня на тлі гібридної операції Кремля, спрямованої на дестабілізацію Молдови зсередини.
- РДК захопив російську адміністративну будівлю в прикордонній Бєлгородській області на тлі транскордонних рейдів до Бєлгородської області.
- Міністерство оборони (МО) Росії просигналізувало, що має намір захистити Чорноморський флот (ЧФ) Росії від українських ударів і, можливо, замінило командувача ЧФ в рамках цих зусиль.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та Донецька.
- Російська влада продовжує мілітаризувати дітей в окупованій Україні в рамках зусиль з русифікації українських дітей та створення ресурсу для майбутніх потреб Росії у поповненні збройних сил.