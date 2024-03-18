У Катарі відбудуться переговори про перемир'я в Газі та звільнення заручників – ЗМІ

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив виїзд ізраїльської переговорної делегації в Доху (Катар) для переговорів про тимчасове перемир'я в Секторі Газа й звільнення заручників.﻿ Про це повідомляє The Times of Israel, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що делегація на чолі з директором Моссаду Давидом Барнеа отримала "загальний мандат" на проведення переговорів у понеділок, 18 березня. Деякі пов'язані з переговорами питання, повинні будуть окремо зважуватися і затверджуватися прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та міністром оборони Йоавом Галланом.

Переговорна група попросила "значну кількість часу для проведення переговорів, щоб можна було поліпшити угоду і запропонувати план, який ми зможемо підтримати".

Ізраїльський чиновник, якого цитує портал Ynet, сказав: "Нам потрібно змінити угоду, і важливо, щоб ми підійшли до цього з суттєвою гнучкістю".

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Після нападу терористів руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

8 лютого Нетаньягу заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Ізраїль планує евакуювати мирних жителів Рафаху до "гуманітарних зон" у центральній частині сектору Гази, яке становить 1,4 мільйона осіб, перед запланованим наземним наступом на місто.

15 березня Нетаньягу відкинув черговий варіант угоди про перемир'я з рухом ХАМАС.