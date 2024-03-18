ППО вночі збила 17 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 18 березня російські війська вчергове атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 17 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього росіяни запустили 22 безпілотники з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Також війська РФ вдарили п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині.

"В результаті бойової роботи збито 17 "Шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей", – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.