ППО вночі збила 17 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 18 березня російські війська вчергове атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 17 "Шахедів".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Всього росіяни запустили 22 безпілотники з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Також війська РФ вдарили п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині.
"В результаті бойової роботи збито 17 "Шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.