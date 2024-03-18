Окупанти захопили село у Запорізькій області – ISW

17 березня російські війська захопили село Мирне, розташоване на північний схід від Роботиного Запорізької області. Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни ISW, з посиланням на заяву російського Міністерства оборони, повідомляє Дзеркало тижня.

Там стверджували, що підрозділи російської 35-ї загальновійськової армії захопили Мирне після того, як відтіснили українські сили від населеного пункту. Окупацію села підтверджує і оновлена карта, яку опублікував український інформаційний ресурс DeepState.

Аналітики DeepState кажуть, що нині тривають бойові дії біля Роботиного, росіяни просунулися біля Вербового. Таке ж просування, за даними ISW, фіксують і російські оглядачі.