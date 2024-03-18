У Румунії розгорнули будівництво нової бази НАТО

У Румунії почали будувати найбільшу в Європі базу НАТО, на території якої можуть розмістити до 10 000 військовослужбовців та їхніх сімей. Посилаючись на Euronews, повідомляє Ліга.net.

Зазначається, що військовий об'єкт матиме площу у 2800 гектарів і загальний периметр у 30 км. На базі зможуть постійно проживати до 10 000 військовослужбовців НАТО і членів їхніх сімей.

Попередня вартість будівництва бази оцінюється у 2,5 млрд євро.

База у повіті Констанца буде обладнана злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання та розміщення озброєння, паливно-мастильних матеріалів, тренажерами, школами, дитячими садками, магазинами та лікарнею.