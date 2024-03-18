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Росія за добу втратила понад 800 військових і 34 артсистеми – Генштаб

Росія за добу втратила понад 800 військових і 34 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

Росія в ході війни проти України втратила за минулу добу приблизно 810 своїх військових, 19 танків, 34 артилерійських системи, 36 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 431 550 (+810) осіб,
  • танків − 6 809 (+19) од,
  • бойових броньованих машин − 13 014 (+17) од,
  • артилерійських систем − 10 668 (+34) од,
  • РСЗВ − 1 017 (+0) од,
  • засобів ППО − 720 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 308 (+36) од,
  • крилатих ракет − 1 922 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 14 141 (+68) од,
  • спеціальної техніки − 1 731 (+8) од.

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