Росія за добу втратила понад 800 військових і 34 артсистеми – Генштаб

Росія в ході війни проти України втратила за минулу добу приблизно 810 своїх військових, 19 танків, 34 артилерійських системи, 36 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.03.24 орієнтовно склали: