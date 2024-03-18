Росія за добу втратила понад 800 військових і 34 артсистеми – Генштаб
Росія в ході війни проти України втратила за минулу добу приблизно 810 своїх військових, 19 танків, 34 артилерійських системи, 36 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 431 550 (+810) осіб,
- танків − 6 809 (+19) од,
- бойових броньованих машин − 13 014 (+17) од,
- артилерійських систем − 10 668 (+34) од,
- РСЗВ − 1 017 (+0) од,
- засобів ППО − 720 (+0) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 308 (+36) од,
- крилатих ракет − 1 922 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 14 141 (+68) од,
- спеціальної техніки − 1 731 (+8) од.