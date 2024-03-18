Удар по Миколаєву: число постраждалих збільшилося до дев’яти

У Миколаєві внаслідок ракетного удару РФ по інфраструктурному обʼєкту у неділю, 17 березня, кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб, одна людина загинула. Про це у Фейсбуці інформує Миколаївська обласна військова адміністрація.

"Удень, 17 березня о 13:55 та 14:07 росіяни вдарили балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно "Іскандер-М". У лікарні померла одна постраждала людина. Ще дев’ятеро людей дістали поранення, з них двоє дітей. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога" , - повідомили в ОВА.

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі. Зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій і контактної мережі. Ведуться відновлювальні роботи, додали в адміністрації.

Об 11:39 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.