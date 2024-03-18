Обстріли Бєлгородської області: Міноборони РФ заявляє про роботу ППО

В Бєлгородській області з самого ранку скаржаться на обстріли. Стверджують про нібито роботу реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) по території регіону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

О 07:32 на території регіону попередили про ракетну небезпеку, а вже через деякий час в Бєлгороді почали лунати вибухи. Зокрема стверджували про падіння уламків від збитих снарядів на території промислової зони міста.

На оприлюднених фотографіях та відео можна побачити пошкоджені автомобілі та будинки. Зокрема міський голова Бєлгорода заявив про постраждалого, а також пошкодження житлової будівлі й суб'єкта господарювання.

Пізніше Міністерство оборони заявило про атаку, нібито, реактивною системою залпового вогню RM-70 Vampire.

"Черговими засобами ППО десять реактивних снарядів знищено в повітрі над Бєлгородською областю" , - додали в Міноборони країни-терориста.

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Також 16 березня, в Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міністерство оборони Росії відзвітувало про "успішну" роботу ППО.