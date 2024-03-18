Україна розраховує почати переговори щодо членства в ЄС у першому півріччі

Глава українського уряду Денис Шмигаль підтвердив прагнення України розпочати переговори про вступ із ЄС у першому півріччі цього року. Про це він розповів у інтерв’ю Euractiv, повідомляє Європейська правда.

"Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської Ради на найближчому засіданні (цього тижня) і віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року" , – сказав Шмигаль.

Минулого тижня Європейська комісія направила проєкт переговорних рамок для переговорів про вступ України та Молдови країнам-членам ЄС.

"Ми сподіваємося, що наші європейські партнери схвалять його без будь-яких додаткових поправок, як пропонує Європейська комісія" , – сказав український прем'єр.

"(Президент Європейської Ради) Шарль Мішель назвав 2030 рік можливим цільовим роком для подальшого розширення ЄС, але ми зробимо все можливе для України, щоб це сталося раніше, одразу після нашої перемоги" , – сказав Шмигаль.

Він також додав, що Україна здатна виконати своє "домашнє завдання" дуже швидко.

"Я вважаю, що це займе у нас не більше двох років" , – сказав глава українського уряду.

Наступні кроки щодо вступу України до ЄС лідери держав Євросоюзу розглянуть на саміті цього тижня 21-22 березня.

Раніше повідомляли, що і українська сторона, і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.