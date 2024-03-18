Китай допустив можливість участі в українському мирному саміті
Китай розгляне можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яку нейтральна Швейцарія планує провести у найближчі місяці. Про це заявив посол Китаю у Швейцарії, Ван Шітін в інтерв'ю газеті Neue Zuercher Zeitung, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Китай виступає за просування мирних переговорів і завжди був прихильний до цього. І ми також представили стратегію політичного припинення конфлікту: необхідно поважати територіальний суверенітет усіх країн і дотримуватися Статуту ООН", - сказав він.
За його словами, усі сторони мають працювати над припиненням війни.
"Ми повинні не допустити, щоб криза погіршилася або навіть вийшла з-під контролю. Ми уважно стежимо за українською конференцією, яку прийме Швейцарія, і розглядаємо можливість участі", - додав посол.
Ван Шітін заявив, що потрібно "підтримати Росію та Україну у якнайшвидшому поновленні прямого діалогу, щоб можна було поступово деескалювати ситуацію".