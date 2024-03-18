Путіну не вдасться "вкрасти Україну" – голова Міноборони Британії

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс заявив, що диктатор Володимир Путін "украв ще одні вибори" у Росії. За його словами, Путіну не вдасться "вкрасти Україну", повідомляє Ліга.net.

Він пообіцяв, що Британія працюватиме із союзниками, щоб зупинити главу Кремля, збільшуючи підтримку України.

"Як показує історія, ми повинні зупинити диктаторів та автократів, інакше вони крадуть ще більше" , - заявив Шаппс.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна вважає фальсифікацією та трагічним фарсом "вибори" в Росії.