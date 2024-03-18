Окупанти вночі обстріляли Херсон: горіла п'ятиповерхівка

У ніч на 18 березня російські війська обстріляли один з мікрорайонів Херсона, загорівся п'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомили﻿ в управлінні ДСНС у Херсонській області.

"Після влучання боєприпасу загорілись балкони та кімнати в квартирах п’ятиповерхового будинку", – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що ліквідувати пожежу вдалося відносно швидко попри повторні обстріли.

До гасіння пожежі залучали 3 одиниці техніки та 13 вогнеборців.