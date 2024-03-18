Окупанти вночі обстріляли Херсон: горіла п'ятиповерхівка
У ніч на 18 березня російські війська обстріляли один з мікрорайонів Херсона, загорівся п'ятиповерховий житловий будинок.
Про це повідомили в управлінні ДСНС у Херсонській області.
"Після влучання боєприпасу загорілись балкони та кімнати в квартирах п’ятиповерхового будинку", – йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що ліквідувати пожежу вдалося відносно швидко попри повторні обстріли.
До гасіння пожежі залучали 3 одиниці техніки та 13 вогнеборців.