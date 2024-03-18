Українські ГЕС вийшли на рекордні показники виробництва

У результаті раннього водопілля гідроелектростанції виробляють близько 65 млн кВт-год. електроенергії щодня. Про це розповів генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ми сьогодні виробляємо рекордну кількість електроенергії - близько 65 млн кВт-год. кожен день" , - сказав Сирота.

Він зауважив, що раніше водопілля розпочиналось у квітні, але вже другий рік поспіль паводок починається на початку лютого. За спостереженнями гідроенергетиків, зараз відмітки води та притоки тримаються на рівні минулого року.

"Для енергосистеми це хороша ситуація, тому що ми можемо її підтримати" , - зазначив Сирота.

Він додав, що наразі водосховища перебувають у межах проєктних відміток.

Як повідомлялося, у Києві станом на 16 березня рівень води у Дніпрі піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року, проте аварійні підтоплення не зафіксовані.