Китай та Іран привітали Путіна з "перемогою" до офіційного оголошення результатів
Іран і Китай привітали російського диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на виборах президента РФ, хоча офіційно ЦВК ще не закінчила підрахунок голосів. Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости", повідомляє Українська правда.
"МЗС Китаю привітало Путіна з перемогою на виборах", – йдеться в повідомленні.
Також "РИА Новости" наводять цитату МЗС, в який Китай висловлює впевненість, що "відносини Росії і КНР продовжать розвиватися".
Крім того, повідомляється, що Путіна вже привітав президент Ірану.
Варто зазначити, що голоси виборців ще не підраховані.
За даними ЦВК, наразі опрацьовані 99,75% протоколів. Згідно з цими даними, Путіну малюють перемогу з 87,29% голосів.
Решта три кандидати набрали не більше 3-4% голосів.
Раніше "РИА Новости" писали, що явка на виборах президента була рекордною. Також повідомлялося, що виборчком вирішив зарахувати навіть ті бюлетені, які були залиті в урні зеленкою.