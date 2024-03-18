Китай та Іран привітали Путіна з "перемогою" до офіційного оголошення результатів

Іран і Китай привітали російського диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на виборах президента РФ, хоча офіційно ЦВК ще не закінчила підрахунок голосів.﻿﻿ Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости", повідомляє Українська правда.

"МЗС Китаю привітало Путіна з перемогою на виборах" , – йдеться в повідомленні.

Також "РИА Новости" наводять цитату МЗС, в який Китай висловлює впевненість, що "відносини Росії і КНР продовжать розвиватися".

Крім того, повідомляється, що Путіна вже привітав президент Ірану.

Варто зазначити, що голоси виборців ще не підраховані.

За даними ЦВК, наразі опрацьовані 99,75% протоколів. Згідно з цими даними, Путіну малюють перемогу з 87,29% голосів.

Решта три кандидати набрали не більше 3-4% голосів.

Раніше "РИА Новости" писали, що явка на виборах президента була рекордною. Також повідомлялося, що виборчком вирішив зарахувати навіть ті бюлетені, які були залиті в урні зеленкою.