СБУ повідомила про затриманя сім'ї зрадників на Київщині

СБУ затримала сім’ю зрадників, які на замовлення ФСБ готували ракетні удари по Україні та ховали рештки загиблих рашистів під Києвом. Про це йдеться в повідомленні﻿ пресслужби СБУ.

Силовики зазначають, що завербовані ворогом батько і син готували російські ракетні удари по Київщині.

"Зокрема вони "зливали" геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до фсб координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники. За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах. Однак Служба безпеки зірвала ворожі наміри. У результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії і затримано" , - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що ці агенти ФСБ виконували специфічне завдання російської спецслужби - шукали рештки тіл рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Вони збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та там ховали, а потім відправляли фотозвіти з прив’язкою до місцевості та координатами місць поховання.

"Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який звернув увагу на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі. На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання Ахмат" , - повідомляють в СБУ.

Затриманим оголошено підозру, їм загрожує довічне ув’язнення.