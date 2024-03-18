У Китаї вважають несправедливою критику за допомогу РФ
Посол Китаю у Швейцарії Ван Шітін відкинув критику на адресу Пекіна за те, що він допомагає Росії у війні проти України. Про це він розповів в інтерв'ю місцевому виданню NZZ, повідомляє Ліга.net.
За його словами, КНР вважає подібну критику "невиправданою та дуже несправедливою".
"Із самого початку конфлікту Китай завжди підтримував мирні переговори", – сказав Ван.
Він зазначив, що з початку великої війни китайський правитель Сі Цзіньпін говорив з диктатором Володимиром Путіним, президентом Володимиром Зеленським, президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Китай активно просуває мирні переговори з самого початку кризи. Ми дуже сподіваємося, що мир незабаром буде відновлено та об'єктивне рішення буде знайдено швидко", — заявив дипломат.
Представник КНР також запевнив, що на Мюнхенській безпековій конференції в лютому міністр закордонних справ Китаю сказав своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що його країна не продає зброю Росії.