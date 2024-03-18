Президент Німеччини не планує вітати Путіна з "перемогою" на виборах

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що не буде вітати президента Росії Владіміра Путіна з переобранням.﻿ Про це повідомила його прессекретарка в коментарі берлінській газеті Tagesspiegel.

Керстін Гаммелін зауважила виданню, що від президента Німеччини "листа Путіну не буде".

Сам Штайнмаєр у недільному дописі в Twitter (Х) сказав, що думає про борців у Росії за демократію.

"Сьогодні я думаю про людей в Росії, які борються за свободу і демократію і живуть в постійній небезпеці з боку путінського режиму. Ми не забудемо цих мужніх людей" , – написав Штайнмаєр у день "виборів" президента РФ.

На попередніх президентських виборах в Росії у 2018 році Штайнмаєр привітав Путіна.

Міністерство закордонних справ Німеччини раніше заявило, що псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні чесними, а їх результат нікого не дивує.