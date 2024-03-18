Шмигаль перерахував основні сектори України як майбутнього члена ЄС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль виділив ключові сектори, в яких Україна сподівається заявити про себе як майбутній член ЄС. Серед них – оборона, енергетика, сільське господарство, сировина та цифрові технології.﻿ Про це він сказав в інтерв’ю Euractiv, повідомляє Укрінформ.

«Погляньте на наш оборонний та військовий сектор – Україна є центром військових та оборонних технологій, виробляє нове високотехнологічне обладнання, і у нас є потенціал стати європейським щитом, європейським арсеналом та зміцнити оборонний потенціал ЄС» , – сказав Шмигаль.

За його словами, зараз Україна має одні з найсильніших збройних сил у світі, з багаторічним реальним досвідом на полі бою, що «може зміцнити європейську оборонну систему».

Також Прем’єр зазначив, що Україна може постачати чисту зелену енергію на європейський ринок.

«Ми пережили дві дуже важкі зими, коли Росія тероризувала нашу енергетичну інфраструктуру, але ми все ще маємо надлишок в нашій енергетичній системі, і ми можемо постачати чисту зелену енергію на європейський ринок» , – сказав Шмигаль.

«Ми маємо одне з найбільших на континенті підземних сховищ газу на території України – 33 мільярди кубометрів у дуже безпечних умовах, яким вже зараз користуються багато європейських компаній. Ми можемо легко збільшити цю потужність на 10-15 мільярдів кубометрів» , – наголосив він.

Шмигаль підкреслив, що Україна також може «принести більше стабільності на світовий ринок продовольства, і з нами ЄС може бути сильним геополітичним гравцем, коли йдеться про продовольчу стабільність і безпеку у світі».

Водночас він відкинув занепокоєння, що деякі країни-члени ЄС можуть бажати повільного прогресу у приєднанні України через нинішню стурбованість звинуваченнями у недобросовісній торговельній практиці.

«Ми не маємо наміру створювати недобросовісну конкуренцію з нашими сусідами, європейськими країнами та європейськими фермерами. Саме тому ми просимо Європейську комісію розпочати переговорний процес з аграрним (розділом – ред.), щоб прискорити узгодження правил і норм» , – сказав Шмигаль.

Прем’єр додав, що Київ буде готовий конкурувати за правилами ЄС і буде «готовий до спілкування, до переговорів і до компромісів».

Зазначається, що в Україні зосереджено 5% світової сировини та природних ресурсів, у тому числі 22 із 30 найважливіших видів сировини, необхідних для європейського виробництва, таких як літій, кобальт та титан.

«У нас також є дуже хороші технології для кіберзахисту через гібридну війну з Росією, які можуть бути корисними ЄС для підвищення безпеки та стабільності у кіберзахисті у цифровій сфері» , - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Україна також планує розширити свою інфраструктуру від Чорного моря до Балтики та взяти участь у проєкті Rail Baltica.

Очікується, що лідери ЄС обговорять подальшу довгострокову військову допомогу Києву та проведуть стратегічні дебати.

«Ми проходимо через точку неповернення» , - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання щодо своєї оцінки поточної ситуації.

Він додав, що «жодна країна не залишиться осторонь», якщо не буде справедливого результату війни.

«Президент Росії Володимир Путін розраховує на руйнування нашої єдності - ми повинні розчарувати його і залишатися єдиними стільки, скільки потрібно для перемоги в цій війні» , - сказав Шмигаль, наголосивши на необхідності «зберегти єдність ЄС, всередині України та всередині країн-членів ЄС».

Як повідомлялося раніше, Шмигаль заявив, що Україна розраховує розпочати переговори про вступ із ЄС у першій половині цього року.