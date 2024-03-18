В Україні на майже 80% зріс попит на вживані авто зі США

Упродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,3 тисячі вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у лютому вживаних авто. порівнянні з лютим 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився на 77%.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Найбільша частка з цієї кількості (48%) - машини з бензиновими двигунами. Майже третина - електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

В топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 - 373 од.; Tesla Model Y - 256 од.; Jeep Cherokee - 212 од.; Volkswagen Passat - 208 од.; Ford Escape - 201 од.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 6,3 років.