У ЄС розповіли, які рішення сьогодні ухвалять на зустрічі голів МЗС

Міністри закордонних справ ЄС на своїй зустрічі розглянуть збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро для підтримки України та використання прибутків від російських заморожених активів для підтримки Києва. Про це розповів глава європейської дипломатії Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів у понеділок, повідомляє Європейська правда.

Боррель повідомив, що у зустрічі дистанційно візьмуть участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Я сподіваюся, що ми врешті-решт ухвалимо сьогодні важливі рішення. Перше – український фонд підтримки з поповненням для Європейського фонду миру у розмірі 5 млрд євро, над чим дискутували тижнями. Я сподіваюсь, що сьогодні міністри точно це схвалять" , – сказав Боррель.

Він також сказав, що сподівається на політичну згоду міністрів щодо використання доходів від заморожених активів РФ на підтримку України, зокрема для збільшення можливостей фінансувати українську оборону.

"Я сподіваюся, що сьогодні буде досягнуто політичної згоди, аби нарешті перейти до дій щодо цього" , – додав Боррель.

Також міністри мають намір ухвалити санкції у зв’язку зі смертю російського опозиціонера Алексєя Навального.