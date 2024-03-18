У Раді хочуть перекрити лазівку для ухилення від мобілізації

У парламентському комітеті з питань нацбезпеки продовжують розглядати законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, планують перекрити лазівку для ухилення від мобілізації, коли доглядачами людини з інвалідністю оформляють відразу кількох осіб. Про це заявив заступник голови комітету Єгор Чернєв, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач" , - сказав він.

За його словами, комітет поставив перед собою мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого - втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.

Як тільки законопроєкт буде збалансовано, він потрапить у сесійний зал Верховної ради, повідомив депутат.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про мобілізацію. Прийняти його у другому читанні планували наприкінці лютого, але розгляд та внесення правок до проекту закону затягнулися до середини березня.