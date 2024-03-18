На Херсонщині через обстріли постраждали троє поліцейських

На Херсонщині за минулу добу внаслідок обстрілів постраждали троє поліцейських. Про це поінформувала Нацполіція.

"Російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Бериславського та Херсонського районів, били з артилерії, мінометів, танків, авіації та БПЛА. В результаті обстрілів постраждали чотири людини, серед них – троє поліцейських" , – йдеться у повідомленні.

Вказано, що від ворожих обстрілів потерпали Херсон, Садове, Антонівка, Наддніпрянське, Понятівка, Киселівка, Іванівка, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Гаврилівка, Львове, Нововоронцовка та Дудчани.

Пошкоджень зазнали шість приватних та два багатоповерхові будинки, два автомобілі, газова АЗС та автосервісне підприємство.

Зокрема, війська РФ атакували дроном Львове. Внаслідок вибуху скинутого боєприпасу постраждав 43-річний чоловік, у нього мінно-вибухова травма та вогнепальні поранення різних частин тіла.

У місті Берислав внаслідок атаки дроном-камікадзе типу FPV пошкоджений багатоповерховий будинок. У Нововоронцовці ворожий БПЛА пошкодив газову заправку, а в Антонівці – автомобіль.

По Іванівці російські війська били з танка, в результаті чого постраждали троє працівників поліції – у всіх контузії, додали правоохоронці.