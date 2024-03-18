Російські добровольці оприлюднили втрати путінських військ

За кілька днів рейду російських добровольців на території Росії було знищено і пошкоджено сотні одиниць військової техніки, вбито і взято в полон понад 600 військових країни-агресора. Про це йдеться у повідомленні Легіона "Свобода Росії".

"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ, наш супротивник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці" , – зазначили російські повстанці.

За словами добровольців, станом на сьогодні втрати армії РФ в Бєлгородській і Курській областях склали 613 вбитих військовослужбовців і 829 поранених. Узято в полон 27 військових.

Знищена техніка:

7 танків (у т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

20 БМП (у т.ч. БМП-2, БМП-3)

6 гаубиць Д-30

4 БТР

4 міномети

2 МТ-12 Рапіра

2 2С19 Мста-С

2 БПЛА ZALA

1 БМ 21 Град

1 СПГ

1 комплекс Муром

1 станція РЕБ

1 ретранслятор

2 одиниці броньованих автомобілів техніки

2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)

57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Виведена з ладу техніка:

1 танк Т-80ПВМ

1 танк Т-72

1 БМП

1 БМ 21 Град

2 МТ-ЛБ

1 Мста-Б

1 ТОС-2

1 БМ 21 Град

1 2С1 Гвоздика

1 станція РЕБ

1 броньований автомобіль

20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

"Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку, міст у населеному пункті Горьківський, тощо" , – додали повстанці.

На тлі успішного рейду добровольців на територію РФ "найбільшої шкоди зазнав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні", зауважили бійці ЛСР.