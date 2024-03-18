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Російські добровольці оприлюднили втрати путінських військ

Російські добровольці оприлюднили втрати путінських військ

За кілька днів рейду російських добровольців на території Росії було знищено і пошкоджено сотні одиниць військової техніки, вбито і взято в полон понад 600 військових країни-агресора. Про це йдеться у повідомленні Легіона "Свобода Росії".

"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ, наш супротивник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці", – зазначили російські повстанці.

За словами добровольців, станом на сьогодні втрати армії РФ в Бєлгородській і Курській областях склали 613 вбитих військовослужбовців і 829 поранених. Узято в полон 27 військових.

Знищена техніка:

  • 7 танків (у т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
  • 20 БМП (у т.ч. БМП-2, БМП-3)
  • 6 гаубиць Д-30
  • 4 БТР
  • 4 міномети
  • 2 МТ-12 Рапіра
  • 2 2С19 Мста-С
  • 2 БПЛА ZALA
  • 1 БМ 21 Град
  • 1 СПГ
  • 1 комплекс Муром
  • 1 станція РЕБ
  • 1 ретранслятор
  • 2 одиниці броньованих автомобілів техніки
  • 2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)
  • 57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Виведена з ладу техніка:

  • 1 танк Т-80ПВМ
  • 1 танк Т-72
  • 1 БМП
  • 1 БМ 21 Град
  • 2 МТ-ЛБ
  • 1 Мста-Б
  • 1 ТОС-2
  • 1 БМ 21 Град
  • 1 2С1 Гвоздика
  • 1 станція РЕБ
  • 1 броньований автомобіль
  • 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)
"Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку, міст у населеному пункті Горьківський, тощо", – додали повстанці.

На тлі успішного рейду добровольців на територію РФ "найбільшої шкоди зазнав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні", зауважили бійці ЛСР.

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