Російські добровольці оприлюднили втрати путінських військ
За кілька днів рейду російських добровольців на території Росії було знищено і пошкоджено сотні одиниць військової техніки, вбито і взято в полон понад 600 військових країни-агресора. Про це йдеться у повідомленні Легіона "Свобода Росії".
"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ, наш супротивник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці", – зазначили російські повстанці.
За словами добровольців, станом на сьогодні втрати армії РФ в Бєлгородській і Курській областях склали 613 вбитих військовослужбовців і 829 поранених. Узято в полон 27 військових.
Знищена техніка:
- 7 танків (у т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
- 20 БМП (у т.ч. БМП-2, БМП-3)
- 6 гаубиць Д-30
- 4 БТР
- 4 міномети
- 2 МТ-12 Рапіра
- 2 2С19 Мста-С
- 2 БПЛА ZALA
- 1 БМ 21 Град
- 1 СПГ
- 1 комплекс Муром
- 1 станція РЕБ
- 1 ретранслятор
- 2 одиниці броньованих автомобілів техніки
- 2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)
- 57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)
Виведена з ладу техніка:
- 1 танк Т-80ПВМ
- 1 танк Т-72
- 1 БМП
- 1 БМ 21 Град
- 2 МТ-ЛБ
- 1 Мста-Б
- 1 ТОС-2
- 1 БМ 21 Град
- 1 2С1 Гвоздика
- 1 станція РЕБ
- 1 броньований автомобіль
- 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)
"Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку, міст у населеному пункті Горьківський, тощо", – додали повстанці.
На тлі успішного рейду добровольців на територію РФ "найбільшої шкоди зазнав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні", зауважили бійці ЛСР.