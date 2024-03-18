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Після "виборів" РФ може проводити мобілізацію відкритіше – ГУР

Після "виборів" РФ може проводити мобілізацію відкритіше – ГУР
Фото: Рixabay

Після нелегітимних виборів Росія може проводити мобілізацію "відкритіше". Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Ліга.net.

"Після цього фарсу, який назвали виборами Путіна, мобілізаційні заходи, можливо, будуть мати більш відкритий характер, це правда", - сказав він.

Водночас зазначив Юсов, мобілізація у Росії "ні на хвилину не зупинялася".

Перший день "виборів" у Росії супроводжувався підпалами виборчих скриньок, псуванням бюлетенів у різний спосіб – від виливання на них зеленки до спроб шпурнути туди коктейль Молотова.

У Юсова запитали, чи це прояв бунтів російської опозиції, чи провокації російських спецслужб.

"У Росії залишається велика кількість людей, які готові чинити опір режиму, і роблять це різними способами. Хтось може підпалити виборчу кабінку або залити її зеленкою, а хтось зі зброєю в руках як добровольці з Російського добровольчого корпусу, Легіону "Свобода Росії" "Сибірського батальйону готові звільняти свою Батьківщину від режиму Путіна", - відповів представник ГУР.

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