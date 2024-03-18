До України приїхав американський сенатор-республіканець Грем

Сьогодні, 18 березня, до України з візитом прибув сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем. Про це повідомили у посольстві США в Україні.

"Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією", - йдеться у повідомленні.

Грем неодноразово під час повномасштабного вторгнення відвідував Україну. Під час однієї з таких поїздок він висловив думку, що в Україні мають відбуватися вибори попри війну.