Санду назвала провокацією інформацію про атаку на Придністров'я

Президент Молдови Майя Санду назвала "провокацією" повідомлення про нібито атаку дронам-камікадзе на військову частину в тимчасово окупованому Придністров'ї. Посилаючись на пресконференцію президента Молдови, повідомляє Ліга.net.

За її словами, згідно з інформацією Кишинева, інцидент більше схожий на провокацію.

"Для підтримки напруженості та страху серед людей" , - сказала Санду.

Раніше в Бюро реінтеграції Молдови назвали повідомлення про удар дрона-камікадзе по Тирасполю "спробою спровокувати страх і паніку в регіоні".