МЗС Німеччини про "вибори Путіна": У росіян не було вибору

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що у росіян не було вибору під час голосування за президента РФ цими вихідними. Про це вона сказала, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, повідомляє Європейська правда.

Бербок заявила, що голосування у Росії "було виборами без вибору".

"Виборчий процес свідчить не лише про безрозсудну поведінку Путіна щодо власного народу, але й суперечить нормам ООН. Так звані "вибори" у частинах України, у частинах Молдови та частинах Грузії суперечать міжнародному праву" , – сказала вона.

Бербок також звернула увагу, що багато росіян цими вихідними чітко показали, що вони не підтримують позицію цього "російського президента".

Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.