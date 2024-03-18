Австрія відмовилася надсилати своїх військових в Україну

Австрія вважає неприпустимим відправлення своїх військових до України через нейтралітет. Про це заявив глава австрійського МЗС Александер Шалленберг в інтерв'ю телеканалу ORF, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що Відень дотримується тієї ж позиції й щодо постачання військової допомоги Києву. При цьому в НАТО консенсусу з цієї проблеми немає, додав він.