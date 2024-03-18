Австрія відмовилася надсилати своїх військових в Україну
Австрія вважає неприпустимим відправлення своїх військових до України через нейтралітет. Про це заявив глава австрійського МЗС Александер Шалленберг в інтерв'ю телеканалу ORF, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що Відень дотримується тієї ж позиції й щодо постачання військової допомоги Києву. При цьому в НАТО консенсусу з цієї проблеми немає, додав він.
"Вважаю такі обговорення непотрібними. Очевидно, що Австрія каже ні. Ми дотримуватимемося нейтралітету. Жодного відправлення військових, жодних поставок військового матеріалу, зброї та боєприпасів для України", - сказав Шалленберг.