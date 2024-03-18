Зеленський запросив Індонезію долучитися до "саміту миру"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто, у якій запросив країну долучитися до "саміту миру".
Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.
Зеленський привітав Субіанто з перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин.
"У 2022 році я представив Формулу миру – реальний шлях до справедливого миру – саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива", – написав Зеленський.
Він додав, що запросив приєднатися до участі в саміті та реалізації пунктів щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також щодо обміну полоненими.