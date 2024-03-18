У Франції відмовились визнавати проведення та результати "виборів" в РФ

Франція бере до відома очікувані результати так званих «виборів» у Росії, згідно з якими диктатор Володимир Путін залишається «президентом» на п'ятий термін, та наголошує, що ніколи не визнає результати «голосування» на тимчасового окупованих українських територіях.﻿ Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства Європи та закордонних справ Франції, повідомляє Укрінформ.

«Франція засуджує організацію так званих виборів на тимчасово окупованих нею українських територіях: в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також в окремих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей» , – йдеться у тексті.

Як зазначається, Франція також ніколи не визнає проведення та результати цих так званих виборів та підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України.

«Франція засуджує створення Росією виборчих дільниць у сепаратистських регіонах Абхазії та Південної Осетії, а також у Придністровському регіоні Республіки Молдова без згоди грузинської та молдовської влади» , – повідомляє головний офіс французької дипломатії.

Водночас там привітали «мужність багатьох російських громадян, які мирно продемонстрували свою незгоду у день виборів».