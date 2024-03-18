Кабмін виділив 5 млн гривень на дрони – Шмигаль
Кабінет міністрів України виділив додаткові 5 млн гривень на потреби Сил безпеки та оборони. Гроші спрямують закупівлю безпілотників.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Додаткові 5 млрд грн виділили сьогодні для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій", – написав Шмигаль.
Він зазначив, що "кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності".