Італія засудила путінські вибори на окупованих територіях України

Офіційний Рим заявив, що не вважає вільними й чесними "перевибори" Владіміра Путіна у Росії та засудив організацію голосування на окупованих територіях України. Заяву опублікував міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Європейська правда.

"Вибори у Росії не були ані вільними, ані чесними та проводилися у тому числі на протиправно окупованих територіях України. Ми продовжимо працювати над досягненням справедливого миру, за якого Росія припинить агресивну війну проти України відповідно до норм міжнародного права" , – заявив очільник МЗС Італії.

Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Нагадаємо, вже низка держав Східної Європи, Німеччина та Британія заявили, що російські "вибори" неможливо вважати вільними й чесними, а глава Міноборони Британії порівняв Путіна з радянським диктатором Сталіним.