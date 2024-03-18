Данілов пояснив, у яких випадках від РФ варто чекати на посилення інфоатак

Росія починає інтенсивно говорити про застосування ядерної зброї в моменти погіршення ситуацій на фронті, адже Кремль вважає "пропаганду страху" найефективнішим інструментом впливу в зовнішній політичній агресії.﻿ Посилаючись на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Є характерна прикмета: як тільки для Путіна починає погіршуватися ситуація на фронті, у світі, на Росії, тим голосніше та інтенсивніше починають лунати розмови про готовність до застосування ядерної зброї. Сила, як останній аргумент тупих - фірмовий стиль путінського спілкування" , - пише голова РНБО.

За його словами, для цього Кремль використовує найрізноманітніші майданчики, власних та іноземних спікерів, відкритих союзників, латентних сателітів у медіа, політиці та бізнесі.

Данілов зауважив, що дезінформаційні кампанії про "неминучість поразки України", про "слабкість і некомпетентність української влади", про "невідворотність територіальних втрат" і "необхідність проведення мирних переговорів на російських умовах" виходять в максимальну фазу активності.

"Пропаганда страху" до цього часу вважається Кремлем найефективнішим інструментом впливу в реалізації агресивних зовнішньополітичних стратегій. Прийом, який дотепер в цілому давав можливість Заходу впливати на систему прийняття рішень щодо підтримки України" , - зауважує він.

Однак, як зазначив секретар РНБО, ситуація змінюється разом із розумінням світовою спільнотою, з ким доводиться мати справу.

"Бо тому, хто народився на російських задвірках, не дано розмовляти мовою аргументів і логіки, воно розуміє виключно метод зуботичини. Що неможливо допустити створення прецеденту ядерного шантажу, прикриваючись яким відчиняються двері до абсолютно необмежених територіальних загарбань" , - додав Данілов.

Він пояснив, що на ядерні загрози Росії мають бути колективні дії з підготовки до покарання і локалізації потенційного агресора.

"І тому маємо обережний оптимізм, що цей процес із запізненням, але розпочався" , - підсумував секретар РНБО.

Як повідомлялося, нещодавно Росія розпочала нову кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Розганяє фейки про, нібито, евакуацію держслужбовців з Херсону.

Також РФ розповсюджувала інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.

Напередодні російські пропагандисти поширювали чергові вкиди про нібито наступ окупантів на Київ та "вирубку лісів у Білорусі для цього". Ця інформація не відповідає дійсності.