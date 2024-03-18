У Румунії затвердили проведення навчань українських пілотів на F-16 – ЗМІ

Румунський президент Клаус Йоганніс дав згоду на перевезення територією Румунії деякої зброї для України та на навчання українських пілотів на F-16 у навчальному центрі на території країни. Про це пише румунське видання Digi24, повідомляє Європейська правда.

За даними журналістів, Йоганніс листом поінформував парламент про те, що дав дозвіл на транзит військової допомоги для України від Фінляндії, а також на навчання на території Румунії близько 50 українських військових.

Питання мають розглянути на зустрічі лідерів обох палат румунського парламенту у понеділок. Голосування у залі має відбутися на наступному спільному пленарному засіданні.

Видання зазначає, що йдеться про навчання українців, які будуть працювати з винищувачами F-16, в Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті. Це новостворений центр, з січня там почали тренування румунські пілоти.

За даними джерел Digi24, українські пілоти мають прибути на базу влітку.

Зазначимо, в інших країнах навчання українських пілотів вже триває. Прем'єрка Данії, однієї з країн "літакової коаліції", висловила сподівання, що до літа перші F-16 вже будуть в українському небі.