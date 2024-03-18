Трамп заявив, що Путін, можливо, причетний до смерті Навального.

45 президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News заявив, що російський диктатор Володимир Путін "ймовірно причетний" до смерті опозиціонера Олексія Навального. Його цитує Politico, повідомляє Ліга.net.

"Я не знаю, але можливо. Я маю на увазі, ймовірно, я не знаю <...> Він молодий чоловік, тому за статистикою він мав би жити ще протягом тривалого часу. Отже, сталося щось незвичайне" , - сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи Путін причетний до "раптової" смерті Навального.

16 лютого росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб. Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті російського опозиціонера винен Путін.

Через два дні Трамп назвав його вбивство у в'язниці "дуже сумною ситуацією". Ще раніше в контексті смерті Навального екс-президент США натякнув, що його теж "переслідують" у своїй країні.