У РФ повідомили про двох загиблих через обстріл околиці Бєлгорода

У Бєлгородській області Росії двоє людей загинули внаслідок обстрілу. Посилаючись на заяву губернатора Вʼячеслава Гладкова, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, в селі Микільське Бєлгородського району після відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ загинули двоє людей, ще четверо були поранені.

Гладков пише, що внаслідок прямого влучання в приватний житловий будинок загинули 17-річний хлопець і чоловік. Від поранень вони померли до приїзду швидкої допомоги. З-під завалів будинку витягли маленьку дівчинку, у неї закрита черепно-мозкова травма та переломи кінцівок. Ще троє постраждалих чоловіків від госпіталізації відмовилися.

Рятувальники продовжують розбір завалів, у будинку можуть перебувати ще дві жінки.

Руйнування зафіксовані ще в кількох населених пунктах прифронтової області.

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