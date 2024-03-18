Фронт, захист інфраструктури, укріплення: Зеленський збирав Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на фронті та постачання зброї, захист критичної інфраструктури, а також будівництво оборонних укріплень.

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського у Telegram-каналі.

"Отримав детальні зведення з фронту. Доповідь Головкома Олександра Сирського за основними напрямками активних дій. Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок. Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів" , – йдеться в повідомленні.

Також на Ставці доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр Олександр Кубраков, голови правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов та "Укренерго" Володимир Кудрицький про захист об’єктів критичної інфраструктури – енергетики, водо- та газозабезпечення.

Серед іншого обговорили продовження будівництва оборонних рубежів – заслухали прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та голову спеціальної служби транспорту Міноборони Богдан Бондар.