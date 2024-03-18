Німеччина домовилися з ОАЕ про довгострокові постачання зрідженого газу

Національна нафтова компанія Абу-Дабі (Abu Dhabi National Oil Co.) у понеділок, 18 березня, уклала з німецькою компанією Securing Energy for Europe (SEFE) договір про наміри щодо постачання протягом 15 років зрідженого природного газу з нового заводу в місті Ер -Рувайс, починаючи з 2028 року. Про це йдеться на веб-сайті SEFE, повідомляє ЛігаБізнес.

Завод Ruwais LNG проєктується як перший в регіоні експортний термінал, що працюватиме виключно на екологічно чистій енергії – відновлюваних джерелах та атомній енергії (неподалік від Ер-Рувайсу розташована атомна електростанція Барака). Підприємство матиме дві лінії зрідження газу загальною потужністю 9,6 млн тонн на рік, що збільшить загальну експортну потужність ADNOC більше ніж у два рази.

Німеччина імпортуватиме 1 млн тонн LNG на рік.

SEFE – це націоналізована Німеччиною "дочка" Газпрому Gazprom Germania, над якою він втратив контроль у квітні 2022 року через агресію Росії проти України. Компанію передали в управління Федеральному мережевому агентству Німеччини та перейменували у SEFE, а восени того самого року її націоналізували.

До повномасштабної війни Німеччина була найбільшим імпортером російського газу, але з 2022 року почала активно шукати альтернативні джерела постачання. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок казала, що за дешевий російський газ довелося платити безпекою і незалежністю.

У листопаді 2022 року QatarEnergy домовилась з ConocoPhillips про 15-річний контракт на постачання 2 млн тонн LNG для Німеччини. Вони почнуться з 2026 року.

У грудні 2023 року норвезька Equinor уклала з SEFE десятирічний контракт на постачання 10 млрд куб. м газу в Німеччину з можливістю його продовження ще на п'ять років – до 2038 року включно.