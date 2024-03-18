Українці торік заробили $850 млн на криптовалюті – дослідження

У 2023 році Україна посіла 12-те місце у світовому рейтингу країн за розміром прибутку від інвестицій у криптоактиви, обійшовши Бразилію, Японію та Канаду за цим показником.

Про це йдеться у дослідженні Chainalysis, повідомляє﻿ Мінцифри.

"Для підтримки розвитку криптокомпаній, які зацікавлені працювати на українському ринку, минулого року Мінцифра разом з представниками бізнесу розробила проєкт закону про віртуальні активи № 10225-1. Його мета — створити сприятливі умови для роботи з новим класом активів та встановити прозорі правила їх оподаткування" , – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що легалізація криптоіндустрії допоможе залучити більшу частину іноземних інвестицій, необхідних для відбудови економіки України, а українські блокчейн-фахівці зможуть реалізувати свій потенціал.