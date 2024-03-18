"Нова пошта" почала доставляти замовлення з OLX у Польщу

Оператор доставки "Нова пошта" почала доставляти замовлення з українського OLX у Польщу, повідомляє Економічна правда.

"Відтепер українці у Польщі можуть замовляти речі із маркетплейса OLX Україна у будь-яке відділення Nova Post. Вартість товару не повинна перевищувати 1800 грн" , - йдеться в повідомленні.

Послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою.

Термін доставки у Польщу становить від 3 днів після підтвердження угоди продавцем. Водночас послуга доступна тільки для товарів, що дозволені до пересилки через кордон.

Для замовлення товару із маркетплейсу у відділення Nova Post у Польщі потрібно:

обрати товар на сайті або в додатку olx.ua вартістю до 1800 грн

натиснути "Купити із доставкою" та вибрати опцію "Нова пошта у Польщу".

заповнити свої ПІБ українською та обрати місто та відділення Nova Post у Польщі. сплатити на сайті за доставку товару, вартість та збір за сервіс "Безпечна угода" українською банківською карткою онлайн.

очікувати підтвердження угоди від продавця та доставки вашого замовлення у відділення в Польщі.

Найпопулярнішими категоріями замовлень наразі є одяг, книги та дрібна техніка.

Наразі в Польщі працюють вже 40 відділень Nova Post, власна кур'єрська доставка по всій країні та є можливість отримувати та відправляти в Україну із поштоматів InPost.