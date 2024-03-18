У МЗС Німеччини відкинули заклики соціал-демократів до заморожування війни

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок однозначно відкинула заклики до заморожування агресивної війни Росії проти України, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Той, хто ознайомився з останньою доповіддю ООН про російські військові злочини на окупованих територіях, на мій погляд, не буде знову говорити про можливе заморожування конфлікту" , - заявила вона.

При цьому міністр підкреслила, що доповідь ООН читається "як абсолютна книга жахів".

Заклики до заморожування війни

Лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх під час дебатів у Бундестазі минулого четверга заявив про необхідність заморозити війну в Україні.

"Ми повинні говорити не тільки про те, як вести війну в Україні. Ми також повинні думати про те, як заморозити війну і в кінцевому підсумку припинити її" , - заявив він.

Заява Мютценіха викликала різку критику з боку "зелених" і ВДП.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що заморожування війни призведе лише до відновлення у великих масштабах.

При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним світом для України.