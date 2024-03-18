У МЗС Німеччини відкинули заклики соціал-демократів до заморожування війни
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок однозначно відкинула заклики до заморожування агресивної війни Росії проти України, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Той, хто ознайомився з останньою доповіддю ООН про російські військові злочини на окупованих територіях, на мій погляд, не буде знову говорити про можливе заморожування конфлікту", - заявила вона.
При цьому міністр підкреслила, що доповідь ООН читається "як абсолютна книга жахів".
Заклики до заморожування війни
Лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх під час дебатів у Бундестазі минулого четверга заявив про необхідність заморозити війну в Україні.
"Ми повинні говорити не тільки про те, як вести війну в Україні. Ми також повинні думати про те, як заморозити війну і в кінцевому підсумку припинити її", - заявив він.
Заява Мютценіха викликала різку критику з боку "зелених" і ВДП.
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що заморожування війни призведе лише до відновлення у великих масштабах.
При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним світом для України.