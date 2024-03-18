У Молдові в центрі для українських біженців зафіксували спалах кору

У центрі розміщення біженців з України в Кишиневі зафіксували спалах кору. Заразилися п'ять українських громадян, зокрема діти. Цитують молдовські ЗМІ заступника голови столичного управління медичної та соціальної допомоги Володимира Болокана, повідомляє Корреспондент.

Перших трьох хворих на кір виявили в середині минулого тижня, а наступного дня кількість хворих зросла до п'яти.

"Усі, хто заразився,- громадяни України. Дітей госпіталізували в інфекційну лікарню ім.Тома Чорба, їхній стан стабільний" , - додав посадовець.

Центр, у якому зафіксували спалах вірусу, закрили на карантин на 21 день. Болокан зазначив, що не знає, чи були щеплені від кору ті, хто заразився.