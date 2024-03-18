Грузія засудила проведення виборів РФ в Абхазії та Південній Осетії

Міністерство закордонних справ Грузії засуджує проведення "виборів" президента РФ в окупованих регіонах Грузії та незаконне відкриття виборчих дільниць, повідомляє Укрінформ.

Наголошується, що з боку Російської Федерації це є кроком проти суверенітету та територіальної цілісності Грузії, який грубо порушує основоположні принципи та норми міжнародного права, повністю ігнорує Статут ООН та Гельсінський заключний акт.

"Проведення будь-яких виборів на окупованих територіях є незаконним на тлі окупації, що встановлено, в тому числі, міжнародними судами, а також в умовах, коли населенню, вигнаному з окупованих територій внаслідок етнічної чистки, досі не надано можливості повернутися до своїх будинків" , - йдеться у заяві.

Міністерство закордонних справ Грузії закликає Російську Федерацію припинити дії проти суверенітету та територіальної цілісності Грузії та виконати свої міжнародні зобов'язання, у тому числі угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва ЄС.

МЗС Грузії також закликає міжнародну спільноту дати належну оцінку та відреагувати на інші незаконні дії Росії в окупованих регіонах, які спрямовані на посягання на суверенітет та територіальну цілісність Грузії.

За даними грузинських ЗМІ, у самопроголошеній Абхазії було відкрито 30 виборчих дільниць, у Південній Осетії – 11. Крім того, у голосуванні взяли участь російські військовослужбовці.